La Civitanovese finalmente esulta: che tris (Di lunedì 7 ottobre 2024) avezzano 1 Civitanovese 3 (3-5-2): Zamarion 6; Senese 5,5 (1 st De Silvestro 6), Filippini 5,5, De Lorenzo 5,5; Ferrandino 6, Tonelli 6, Verna 5,5 (30 st Luciani 5,5), Mascella 5,5 (42 st Vantaggiato 4,5), Joao Allessi 6; Ferrari 5,5, Litteri 5 (30 st Passewe 5,5). A disp.: Esposito, Lapenna, Bolo, Lombardi, Bassini. Allenatore: Pochesci 5,5 Civitanovese (4-3-3): Petrucci 6; Rizzo 6,5, Diop 6, Passalacqua 6 (21 st Macarof 6), Cosignani 6; Visciano 6,5, Capece 6,5, Domizi 7; Esposito 7 (21 st Buonavoglia 7), Brunet 6,5, Padovani 6,5. A disp.: Doello, Franco, Ruggieri, Abbenante, Giandomenico, Toccafondi, Pierfederici. Allenatore: Alfonsi 7 Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Assistenti: sigg.ri Tallarico di Ercolano e Azzariti di Termoli. Marcatori: 14 st Esposito (C), 34 st De Silvestro rig. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) avezzano 13 (3-5-2): Zamarion 6; Senese 5,5 (1 st De Silvestro 6), Filippini 5,5, De Lorenzo 5,5; Ferrandino 6, Tonelli 6, Verna 5,5 (30 st Luciani 5,5), Mascella 5,5 (42 st Vantaggiato 4,5), Joao Allessi 6; Ferrari 5,5, Litteri 5 (30 st Passewe 5,5). A disp.: Esposito, Lapenna, Bolo, Lombardi, Bassini. Allenatore: Pochesci 5,5(4-3-3): Petrucci 6; Rizzo 6,5, Diop 6, Passalacqua 6 (21 st Macarof 6), Cosignani 6; Visciano 6,5, Capece 6,5, Domizi 7; Esposito 7 (21 st Buonavoglia 7), Brunet 6,5, Padovani 6,5. A disp.: Doello, Franco, Ruggieri, Abbenante, Giandomenico, Toccafondi, Pierfederici. Allenatore: Alfonsi 7 Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Assistenti: sigg.ri Tallarico di Ercolano e Azzariti di Termoli. Marcatori: 14 st Esposito (C), 34 st De Silvestro rig.

