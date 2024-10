361magazine.com - Jannik Sinner si sposa? La risposta del tennista

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il rumors è circolato nelle ultime oresi? L’improbabile gossip è circolato in maniera insistente nelle ultime ore. Improbabile visto il momento complesso dele visto che la relazione con la compagna, Anna Kalinskaya,del circuito WTA va avanti da pochissimi mesi. Stando al rumors, dopo la vittoria degli US Open, l’altoatesino, preso dell’entusiasmo avrebbe chiesto alladirlo. Nulla di vero, visto che il diretto interessato, impegnato con il Masters di Shanghai, a domanda diretta, in conferenza stampa ha categoricamente smentito. “È una novità anche per me. Non ho chiesto nulla e non è successo niente. Ho solo letto dettagli su quello che sarebbe accaduto dopo gli US Open. Sono tutte notizie false”, senza farsi scappare anche una risata.