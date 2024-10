Immagini dal Sannio: Caiazzo e le mura megalitiche, testimonianza osca (Di lunedì 7 ottobre 2024) Caiazzo è un’antica cittadina della Media Valle del Volturno, e si estende su un ampio territorio collinare prettamente agricolo. Numerosi sono infatti gli uliveti che danno vita al pregiato olio della Oliva caiazzana, e i vitigni che permettono la produzione Continua L'articolo Immagini dal Sannio: Caiazzo e le mura megalitiche, testimonianza osca proviene da Fremondoweb. Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)è un’antica cittadina della Media Valle del Volturno, e si estende su un ampio territorio collinare prettamente agricolo. Numerosi sono infatti gli uliveti che danno vita al pregiato olio della Oliva caiazzana, e i vitigni che permettono la produzione Continua L'articolodale leproviene da Fremondoweb.

Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: Caiazzo e le mura megalitiche, testimonianza osca

Immagini dal Sannio: la cipolla del Sannio, presidio Slow Food - . Diverse le eccellenze gastronomiche del Sannio che nascono direttamente a contatto con la terra. queste un ortaggio gustoso e indispensabile, in ogni cucina di qualsiasi abitazione: la cipolla, che nel territorio sannita, in alcuni casi, è diventato presidio Slow … Continua L'articolo Immagini ... (Leggi la notizia)

Immagini dal Sannio: Rocchetta Alta, un paesino fantasma sulle sorgenti del Volturno - . Oggi facciamo un viaggio virtuale tra i rilievi della Meta, in Molise: un paesaggio spettacolare per la vista, per chi ama i capolavori che la natura crea. prio qui troviamo le sorgenti del fiume Volturno, le cui acque limpide sono … Continua L'articolo Immagini dal Sannio: Rocchetta Alta, un ... (Leggi la notizia)

Immagini dal Sannio: il cicloturismo nelle ciclovie della Falanghina e della Camaiola - . stato nel 2020, appena quattro anni fa, quando, a causa del covid, la necessità di mantenere un certo distanziamento interpersonale, e di prediligere i luoghi aperti, ha favorito il turismo lento e di prossimità, la scelta di percorsi naturalistici, … Continua L'articolo Immagini dal Sannio: il ... (Leggi la notizia)