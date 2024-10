Il voto negli Stati Uniti Musk al fianco di Trump | Dobbiamo vincere o sarà l’ultima elezione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Più che un finanziatore, un vero e proprio mattatore. Elon, l’imprenditore che, secondo le proiezioni, si prepara a guadagnare, per primo nella storia, un trilione di dollari entro il 2027, è salito sul palco di Butler, in Pennsylvania per dare manforte al candidato repubblicano, Donaldche, a meno di un mese dal, arranca nei sondaggi. Il luogo non è stato scelto a caso ed è quello del quasi delitto. Proprio qui, lo scorso 13 luglio, il tycoon ha rischiato di venire ucciso da Thomas Matthew Crooks, un giovane ventenne, proveniente dall’estrema destra suprematista americana e il cui movente ancora oggi rimane un mistero. Giacca e pantaloni neri, una maglietta grigia con scritto "occupiamo Marte", e il cappellino con lo slogan delismo Make America Great Again,è salito sul palco saltando, senza nascondere qualche chilo di troppo. (Quotidiano.net)