Il Var somiglia sempre più a uno sciocco algoritmo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quante volte ci è capitato, sui social, di essere richiamati, sanzionati o addirittura sospesi per aver pubblicato qualcosa che secondo l’algoritmo-guardiano è inappropriato e “non rispetta gli standard della comunità”? Quasi sempre si tratta di una situazione grottesca: postiamo la foto di un quadro di Raffaello e veniamo sanzionati per nudità. Rispondiamo “bomba” per evidenziare una notizia clamorosa e veniamo richiamati per incitazione alla violenza. Ci ridiamo su, magari scontiamo la pena che il social ci ha comminato e contro la quale non sapremmo a chi o cosa appellarci, e poi non ci pensiamo più. Ilnapolista.it - Il Var somiglia sempre più a uno sciocco algoritmo Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quante volte ci è capitato, sui social, di essere richiamati, sanzionati o addirittura sospesi per aver pubblicato qualcosa che secondo l’-guardiano è inappropriato e “non rispetta gli standard della comunità”? Quasisi tratta di una situazione grottesca: postiamo la foto di un quadro di Raffaello e veniamo sanzionati per nudità. Rispondiamo “bomba” per evidenziare una notizia clamorosa e veniamo richiamati per incitazione alla violenza. Ci ridiamo su, magari scontiamo la pena che il social ci ha comminato e contro la quale non sapremmo a chi o cosa appellarci, e poi non ci pensiamo più.

