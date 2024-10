Il colore degli incubi | Munch ritorna a Milano dopo 40 anni Un viaggio interiore tra fantasmi donne-vampiro paure ancestrali

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Darwin relego? l’essere umano all’animale, Freud dimostrò che gli uomini non hanno potere sulla propria mente, Einstein mise in crisi la nozione di oggettività: la modernizzazione portò il dono di una nuova condizione dell’uomo fatta di solitudine e alienazione. Edvard(1863-1944) si perse nei labirinti della percezione visiva, per ritrovarsi nei desideri sopiti e nelle, in una cosmologia palpitante di energie invisibili, respiro di una Terra in eterno rinnovamento. Quando Palazzo Reale ospitò nel 1986 l’antologica su, il simbolista norvegese era ancora poco conosciuto in Italia; quarant’torna acon tutti gli onori di uno dei padri fondatori dell’arte moderna:. Il gridosarà visitabile fino al 26 gennaio 2025, per poi proseguire a Roma.