Idf a civili Libano | evitate costa a Sud

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 21.50 Nuovo "avvertimento urgente" delle Forze israeliane (Idf) per iin. Il portavoce arabo dell'esercito, Adraee, 'invita' ad evitare di trovarsi sulla spiaggia o su imbarcazioni al largo dellalibanese dal fiume Awali verso Sud. "L'Idf agirà presto nell'area marittima contro le attività terroristiche di Hezbollah", comunica l'esercito. "Per vostra sicurezza, astenetevi dallo stare in mare o sulla spiaggia da ora fino a nuovo avviso", sarebbe una "minaccia per la vostra vita".