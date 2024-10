I milanesi creano una chat per tutelare le donne che tornano a casa da sole: come funziona (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Milano, in via Arquà, le donne combattono i tentativi di aggressione con un gruppo Instagram, Affacci Solidi. "Si può mandare un messaggio e qualcuna di noi monitorerà il ritorno a casa della ragazza". Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Milano, in via Arquà, lecombattono i tentativi di aggressione con un gruppo Instagram, Affacci Solidi. "Si può mandare un messaggio e qualcuna di noi monitorerà il ritorno adella ragazza".

Fanpage.it - I milanesi creano una chat per tutelare le donne che tornano a casa da sole: come funziona

“Lui è gay e non lo dice”. Grande Fratello, il nome esce dalle confidenze tra le donne della casa - Questi scambi non fanno che alimentare le tensioni all’interno della casa, mentre il pubblico continua a seguire con trepidazione ogni sviluppo. La clip è rapidamente diventata virale su tutte le piattaforme social. Scoppia un nuovo caso nalla casa del Grande Fratello che già sta catturando ... (Leggi la notizia)

Bandiera della pace e striscione tornano sui balconi della Casa delle Donne: "Garantita la libertà" - Il caso della Bandiera della pace e dello striscione con la scritta 'Cessate il fuoco' sembra essersi conclusa. . . . Nei giorni scorsi l'associazione che ha sede in via Maggiore 120, all'interno di un edificio comunale, era stata costretta a rimuovere i due simboli a favore della pace in seguito ... (Leggi la notizia)

Si nasconde nei tombini per spiare le donne, è caccia all’“uomo talpa”: le indagini si concentrano in un condominio di Casalpusterlengo - Sentivano dei rumori provenienti dall’oscurità sotto la grata, intravedevano movimenti sospetti. I commenti ironici e i paragoni con noti film dell’orrore sui social si sono sprecati… Ma ora i professionisti dovranno capire quali sono stati i reali motivi di questo comportamento e capire perché una ... (Leggi la notizia)