I “custodi della memoria” conducono alla scoperta di Paestum (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con il progetto «Anziani Guide della Storia in tour» – organizzato dall’Ada Campania (associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone anziane), in collaborazione con la Uil Pensionati Campania – che nel 2019 è stato riconosciuto come «best practice» dall’Ambasciata e dal Consolato Generale dei Paesi Bassi. Dopo la visita a Benevento ed Avella, gli anziani Ciceroni hanno vestito nuovamente i panni di guide della storia e descritto, questa volta, la bellezza del complesso archeologico di Paestum – l’antica Poseidonia – tessendo la trama del filo della memoria e mostrando come ataviche tracce di culti antichi si ritrovino ancora oggi nelle tradizioni locali. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con il progetto «Anziani GuideStoria in tour» – organizzato dall’Ada Campania (associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone anziane), in collaborazione con la Uil Pensionati Campania – che nel 2019 è stato riconosciuto come «best practice» dall’Ambasciata e dal Consolato Generale dei Paesi Bassi. Dopo la visita a Benevento ed Avella, gli anziani Ciceroni hanno vestito nuovamente i panni di guidestoria e descritto, questa volta, la bellezza del complesso archeologico di– l’antica Poseidonia – tessendo la trama del filoe mostrando come ataviche tracce di culti antichi si ritrovino ancora oggi nelle tradizioni locali.

I 'custodi della memoria' conducono alla scoperta di Paestum - Nuovo appuntamento con il progetto "Anziani Guide della Storia in tour" - organizzato dall'Ada Campania (associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone anziane), in collaborazion ... (ansa.it)

Palazzo San Giacomo apre le porte per le Giornate FAI d’Autunno - Palazzo San Giacomo apre le porte per le Giornate FAI d’Autunno Tra Comune di Napoli e FAI un protocollo per la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale della città. (2anews.it)

Il ministro Lollobrigida sarà ad “Agricoltura in Festa” di Copagri - EVENTO - Il titolare del Dicastero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sarà all’inaugurazione dell’iniziativa nazionale di Copagri “Agricoltura in Festa”, in programma domani ... (cronachefermane.it)