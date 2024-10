Grande Fratello, lite tra Helena e Lorenzo: “Non siamo compatibili” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al Grande Fratello, il lunedì mattina si apre con una discussione in cucina avvenuta tra Helena e Lorenzo: le parole della modella brasiliana, hanno portato ad un’accesa reazione del giovane milanese. L’attore avrebbe cambiato umore a seguito di una domanda rivolta alla Prestes inerente una discussione su Spolverato avuta con Luca Calvani. Secondo Lorenzo, la domanda è stata poco gradita dalla brasiliana e le suggerisce di non prendere ogni cosa sul personale. Helena si avvicina a lui e prova a spiegarsi meglio. Ma Lorenzo non ha voglia di discutere, aveva fatto una domanda per curiosità e non per muoverle una critica. “Non siamo compatibili, punto e basta“. Nervosi, i due si separano. Terminata la discussione con Helena, Lorenzo va in giardino per sfogarsi con Micheal e raccontare la propria versione dei fatti. Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, lite tra Helena e Lorenzo: “Non siamo compatibili” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al, il lunedì mattina si apre con una discussione in cucina avvenuta tra: le parole della modella brasiliana, hanno portato ad un’accesa reazione del giovane milanese. L’attore avrebbe cambiato umore a seguito di una domanda rivolta alla Prestes inerente una discussione su Spolverato avuta con Luca Calvani. Secondo, la domanda è stata poco gradita dalla brasiliana e le suggerisce di non prendere ogni cosa sul personale.si avvicina a lui e prova a spiegarsi meglio. Manon ha voglia di discutere, aveva fatto una domanda per curiosità e non per muoverle una critica. “Non, punto e basta“. Nervosi, i due si separano. Terminata la discussione conva in giardino per sfogarsi con Micheal e raccontare la propria versione dei fatti.

