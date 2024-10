Gli infiltrati nelle piazze dagli anarchici ai marxisti | oggi allerta per la sinagoga

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Cogliere l’attimo. I soliti noti, professionisti della contestazione e del caos, hanno approfittato della manifestazione di Roma per attaccare le forze dell’ordine. Era quello il loro obiettivo, più che manifestare per la Palestina. Ma andiamo forse verso un autunno caldo? Gli addetti ai lavori frenano. “Autunno caldo – osservano dal Viminale – è una espressione un po’ forte. la situazione è complessa, ma non ci sono elementi specifici che indichino una saldatura tra gruppi antagonisti o tra questi e movimenti stranieri né pianificazione di infiltrazioni sistematiche in manifestazioni di piazza. Certamente l’aria del dissenso radicale esiste, e la previsione è che continuerà a fare quanto visto negli ultimi anni. Diciamo che c’èma non allarme”. (Quotidiano.net)