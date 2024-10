Genoa, la sosta come medicina: Gilardino confida nella pausa per risollevare il Grifone (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incassata almeno per il momento la fiducia della società, che ha deciso di puntare ancora su di lui malgrado i pessimi risultati dell`ultimo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incassata almeno per il momento la fiducia della società, che ha deciso di puntare ancora su di lui malgrado i pessimi risultati dell`ultimo

Genoa - fiducia confermata a Gilardino : si spera nella sosta - Da qui le attente riflessioni della dirigenza del Genoa, guidata dall’a. La netta sconfitta per 5-1 contro l’Atalanta è stata certamente un campanello d’allarme, ma va anche considerata la difficile situazione della squadra, che ha dovuto fare a meno di Frendrup, Messias, Badelj, Malinovskyi, ... (Sportface.it)

Genoa - Gilardino in crisi ma non rischia (per ora) : la sosta per trovare la svolta - La sosta e il match contro il Bologna potrebbero essere i momenti chiave della stagione. Pinamonti, Ekhator e Vitinha sono fermi a due gol in tre. I numeri sono preoccupanti e Alberto Gilardino già da qualche settimana ripete che “l’unico obiettivo è la salvezza”. Nel complesso cinque punti in ... (Sportface.it)

Genoa - si riempie l’infermeria : lesione al polpaccio per Frendrup - tornerà dopo la sosta - Pessime notizie per Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, in vista della partita di Serie A contro l’Atalanta. Sarà rivalutato dopo la sosta anche Badelj, alle prese con una lesione del flessore della gamba, mentre alla ripresa degli allenamenti ha effettuato dei primi test Messias, pure lui da ... (Sportface.it)