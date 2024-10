Lettera43.it - Fontana di Trevi a numero chiuso: da quando e come funziona

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono iniziati lunedì 7 ottobre 2024 i lavori per la manutenzione straordinaria delladi, primo passo per l’introduzione del. Intorno allo storico monumento sarà infatti installata una passerella a ferro di cavallo dove i visitatori potranno passare godendo di una visuale inedita. Una volta pronta, entro un mese, sarà acontingentato, rappresentando dunque una sperimentazione per il vero e proprioche sarà introdotto a fine lavori, in tempo per il Giubileo. La conclusione della manutenzione, che costa poco più di 327 mila euro, è infatti prevista entro la fine del 2024. Riassumendo: da novembre alla fine dell’anno (circa) sarà presente una passerella acontingentato, dal 2025 entrerà in vigore il. L’iconico lancio della monetina sarà possibile in un “cesto” dalla passerella stessa.