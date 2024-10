Fondazione The Bridge: “Il futuro della salute mentale: tra rischi e opportunità” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre 2024, dalle ore 10,00, è in programma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, la tavola rotonda “Il futuro della salute mentale: tra rischi e opportunità”, su iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della XII Commissione Affari Ilgiornaleditalia.it - Fondazione The Bridge: “Il futuro della salute mentale: tra rischi e opportunità” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre 2024, dalle ore 10,00, è in programma, presso la sala stampaCamera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, la tavola rotonda “Il: tra”, su iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti, VicepresidenteXII Commissione Affari

Un confronto tra i massimi esperti del mondo isti . ROMA - Una grande sfida per il futuro della salute, il Think Tank "La Salute che vorrei: quale percorso per la Sanità del futuro", evento, giunto alla sua seconda edizione, che si è svolto in questi giorni a Roma, alla Galleria del Cardinale

