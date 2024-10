Fiorentina-Milan, la rabbia di Fonseca: gioco, caos rigori. Parla Letizia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Francesco Letizia, giornalista che si occupa del Milan, ha Parlato di cosa è successo negli spogliatoi rossoneri ieri sera. La rabbia di Fonseca Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, la rabbia di Fonseca: gioco, caos rigori. Parla Letizia Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Francesco, giornalista che si occupa del, hato di cosa è successo negli spogliatoi rossoneri ieri sera. Ladi

Ultime Notizie Serie A : i migliori e peggiori di Milan-Fiorentina e Juve-Cagliari; la rabbia di Ghisolfi; l’Inter punta allo scontro diretto - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... (Calcionews24.com)

