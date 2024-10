Federico Fashion Style: "Un male terribile che non auguro neanche al peggior nemico". Cos'è successo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Compleanno amaro per Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, tornato ad aggiornare i follower sugli ultimi accadimenti relativi alla sua vita privata proprio a ridosso del 5 ottobre, giorno in cui ha compiuto 35 anni. Da tempo i rapporti tra l'hairstylist dei vip e la ex moglie Letizia Europa.today.it - Federico Fashion Style: "Un male terribile che non auguro neanche al peggior nemico". Cos'è successo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Compleanno amaro per, al secoloLauri, tornato ad aggiornare i follower sugli ultimi accadimenti relativi alla sua vita privata proprio a ridosso del 5 ottobre, giorno in cui ha compiuto 35 anni. Da tempo i rapporti tra l'hairstylist dei vip e la ex moglie Letizia

