Anteprima24.it - Disordini alla festa scudetto del Napoli, archiviazione per ultras avellinesi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Cadono tutte le accuse nei confronti dei nove tifosi della Curva Sud dell’Avellino che il 23 maggio dell’anno scorso erano stati accusati di aver aggredito i tifosi delche festeggiavano in Viale Italia, nel centro del capoluogo irpino, loconquistato dai partenopei nel pomeriggio a Udine. Il Gip del Tribunale di Avellino ha infatti archiviato il procedimento che li vedeva indagati per intimidazione, violenza privata, rapina e danneggiamento. Contestualmente, sulla base delle indagini della Squadra Mobile, coordinate da pm Vincenzo D’Onofrio e Vincenzo Toscano, nei loro confronti il questore del tempo, Nicolino Pepe, aveva emesso altrettanti Daspo, uno dei quali per la durata di sei anni, oltre a subire perquisizioni domiciliari e il sequestro dei telefoni cellulari.