Daniel di Planet Aut ricevuto dal Papa. “Santità, venga a mangiare la nostra pizza” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ferrara, 7 ottobre 2024 – “Che bello rivederti” gli ha detto Daniel. “E tu che ci fai di nuovo qui?”, ha scherzato il Santo Padre. E’ in prima fila Daniel Vassallo, fra il papà Roberto e la mamma Tiziana; nel cuore della cristianità mondiale, in piazza San Pietro. E’ andato fino a Roma per un incontro speciale, quello con Papa Francesco. “Mio figlio non vedeva l’ora di incontrarlo”, dice Vassallo, presidente di Planet Aut Srl Benefit e dell’associazione Aut Aut di Reggio. Il loro è uno scambio di dolci sorrisi, Daniel gli stringe la mano e gli consegna una busta chiusa. “Abbiamo invitato il Papa a mangiare una pizza da Planet Aut, ci riempirebbe il cuore di gioia averlo come ospite”, spiega Roberto Vassallo. E il Santo Padre cos’ha risposto? “Magari! Vedremo”. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ferrara, 7 ottobre 2024 – “Che bello rivederti” gli ha detto. “E tu che ci fai di nuovo qui?”, ha scherzato il Santo Padre. E’ in prima filaVassallo, fra il papà Roberto e la mamma Tiziana; nel cuore della cristianità mondiale, in piazza San Pietro. E’ andato fino a Roma per un incontro speciale, quello conFrancesco. “Mio figlio non vedeva l’ora di incontrarlo”, dice Vassallo, presidente diAut Srl Benefit e dell’associazione Aut Aut di Reggio. Il loro è uno scambio di dolci sorrisi,gli stringe la mano e gli consegna una busta chiusa. “Abbiamo invitato ilunadaAut, ci riempirebbe il cuore di gioia averlo come ospite”, spiega Roberto Vassallo. E il Santo Padre cos’ha risposto? “Magari! Vedremo”. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - Daniel di Planet Aut ricevuto dal Papa. “Santità, venga a mangiare la nostra pizza”

daniel Ricciardo tipped to make shock US GP appearance despite Red Bull exit - Sunday's F1 news includes a potential shock United States Grand Prix appearance for daniel Ricciardo despite Red Bull's decision to drop him.(planetf1.com)

daniel Ricciardo to return at US Grand Prix hope with open invitation sent - daniel Ricciardo may no longer be racing in Formula 1, but US Grand Prix promoter Bobby Epstein has invited him to COTA nonetheless.(planetf1.com)

daniel Day-Lewis ends acting retirement for a movie directed by his son - daniel Day-Lewis is coming out of retirement, seven years after his last movie, for a film directed by his son Ronan Day-Lewis.(twincities.com)