Lapresse.it - Crotone: poliziotto ferito dopo aver sparato e ucciso un uomo, rischiato linciaggio

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Reggio Calabria, 7 ott. (LaPresse) – Prima l’inseguimento, poi l’aggressione e alla fine gli spari. Sarebbe iniziato tutto a Isola Capo Rizzuto. I motivi che hanno dato il via all’inseguimento sono ancora in corso di accertamento. Quello che è stato ricostruito è che la vittima, a poca distanza del centro di, si trovava in auto con il padre quando illi avrebbe accostati. Da lì in poi l’aggressione avrebbe portato allaria finita con la morte del pizzaiolo, Francesco Chimirri.