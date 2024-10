Chi è Viktor Bout, il “mercante della morte” russo accusato di vendere armi agli Houthi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uscito da una prigione statunitense nell'ambito di uno scambio di prigionieri nel 2022, Viktor Bout è tornato a Mosca reinventandosi come politico locale, ma è presto tornato a vendere armi. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, ora si occupa di trattare l'acquisto e la vendita di armi per gli Houthi. Fanpage.it - Chi è Viktor Bout, il “mercante della morte” russo accusato di vendere armi agli Houthi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uscito da una prigione statunitense nell'ambito di uno scambio di prigionieri nel 2022,è tornato a Mosca reinventandosi come politico locale, ma è presto tornato a. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, ora si occupa di trattare l'acquisto e la vendita diper gli

Torna in attività Viktor Bout : il ‘mercante della morte’ russo venderà armi agli Houthi - (Adnkronos) – Viktor Bout, il 'mercante di morte', come il trafficante d'armi russo è conosciuto, sarebbe tornato in attività. Uscito… L'articolo Torna in attività Viktor Bout: il ‘mercante della morte’ russo venderà armi agli Houthi proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Torna in attività Viktor Bout : il ‘mercante della morte’ russo venderà armi agli Houthi - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump ... (Webmagazine24.it)

Torna in attività Viktor Bout : il ‘mercante della morte’ russo venderà armi agli Houthi - (Adnkronos) – Viktor Bout, il 'mercante di morte', come il trafficante d'armi russo è conosciuto, sarebbe tornato in attività. Uscito da una prigione statunitense quasi due anni fa in uno scambio di detenuti con la Russia, che aveva rilasciato la star del basket Brittney Griner, starebbe cercando ... (Periodicodaily.com)