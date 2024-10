Calcio: addio a Johan Neeskens, leggenda dell’Ajax e dell’Olanda (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (LaPresse) – Lutto nel Calcio olandese: è morto all’età di 73 anni Johan Neeskens. Lo ha reso noto l’Ajax attraverso i suoi profili social. “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Johan Neeskens. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento. Riposa in pace, leggenda dell’Ajax”, si legge nel tweet. Lapresse.it - Calcio: addio a Johan Neeskens, leggenda dell’Ajax e dell’Olanda Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (LaPresse) – Lutto nelolandese: è morto all’età di 73 anni. Lo ha reso noto l’Ajax attraverso i suoi profili social. “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento. Riposa in pace,”, si legge nel tweet.

Morto a 73 anni Johan Neeskens: giocò insieme a Cruyff nell'Olanda del 'calcio totale'. Vanta inoltre una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe con il Barcellona e due titoli della North American Soccer League con i New York Cosmos.

È morto Johan Neeskens, il tuttocampista dell'Ajax e dell'Olanda del 'calcio totale'. Aveva 73 anni.