Calcio a 5 Opes Bar La Coccinella-Magik Pizza finale anticipata nel tabellone A

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) NelA Rossi fa registrare il top score in carriera, 5 dei 6 gol con cui il Bar laha sconfitto il Tabacchi Levigatura Marmi portano la sua firma, tre gol nel primo tempo, poi il 4-0 ad inizio ripresa e il comodo appoggio del definitivo 6-3 nelsu assist di Sgargetta; in mezzo l’azione personale di Cierno del provvisorio 5-2. Per il Tlm tentativo di riaprire la partita con l’1-4 di Pirani, il 2-4 e il 3-5 di Zullo. F.lli Arveda Impianti che regge fino al 2-3, poi il Magicaccelera sul 5-2 e 8-3: tripletta di Mariani, doppietta di Placido, gol di Capatti e doppiettadi Kupsi per il Magic; Nicastro, Finotti e poi ancora Nicastro per il F.lli Arveda. Tra Bar lae Magic sarà la. Dall’altra parte la semisarà LYB – Fast Car.