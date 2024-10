Boxe, Giovanni De Carolis annuncia il ritiro: “Ho trovato la forza di dire basta” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovanni De Carolis appende i guantoni al chiodo a 40 anni e mette la parola fine alla sua carriera nella Boxe agonistica. Il romano, ad oggi ancora l’ultimo pugile italiano ad aver conquistato il titolo mondiale professionisti in una delle quattro maggiori sigle (supermedi Wba nel 2016), ha annunciato il ritiro in un’intervista rilasciata a ‘dartorromeo.com’. “Ho riflettuto. E adesso ho trovato la forza di dire ‘basta Giovà, hai 40 anni’. Oltre al discorso fisico, c’è anche una questione di amor proprio. La cosa più brutta quando combatti è di provare a fare delle cose che prima ti venivano facilmente e non ci riesci. basta, chiudo qui. Tiro una linea, metto la Boxe agonistica tra i ricordi. Belli, ma ogni cosa ha il suo tempo. È ora di cominciare a preoccuparmi di altre cose“, le parole di De Carolis. “Lavorerò sempre nel pugilato. Oasport.it - Boxe, Giovanni De Carolis annuncia il ritiro: “Ho trovato la forza di dire basta” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Deappende i guantoni al chiodo a 40 anni e mette la parola fine alla sua carriera nellaagonistica. Il romano, ad oggi ancora l’ultimo pugile italiano ad aver conquistato il titolo mondiale professionisti in una delle quattro maggiori sigle (supermedi Wba nel 2016), hato ilin un’intervista rilasciata a ‘dartorromeo.com’. “Ho riflettuto. E adesso holadiGiovà, hai 40 anni’. Oltre al discorso fisico, c’è anche una questione di amor proprio. La cosa più brutta quando combatti è di provare a fare delle cose che prima ti venivano facilmente e non ci riesci., chiudo qui. Tiro una linea, metto laagonistica tra i ricordi. Belli, ma ogni cosa ha il suo tempo. È ora di cominciare a preoccuparmi di altre cose“, le parole di De. “Lavorerò sempre nel pugilato.

