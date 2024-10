Berlinguer ti vogliamo ancora bene: a Monza una mostra (ma non solo) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Pd di Monza rende omaggio ad Enrico Berlinguer. Si intitola “Berlinguer ti vogliamo bene” la rassegna di eventi organizzata dai dem a Monza per celebrare il 40esimo anniversario della morte del leader del Partito comunista, morto improvvisamente dopo un malore durante un comizio l’11 giugno Monzatoday.it - Berlinguer ti vogliamo ancora bene: a Monza una mostra (ma non solo) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Pd dirende omaggio ad Enrico. Si intitola “ti” la rassegna di eventi organizzata dai dem aper celebrare il 40esimo anniversario della morte del leader del Partito comunista, morto improvvisamente dopo un malore durante un comizio l’11 giugno

Monza-Roma - la furia di Ghisolfi contro La Penna : «Ci manca un RIGORE! Vogliamo RISPETTO» - Le parole di Florent Ghisolfi, ds della Roma, sul mancato rigore contro il Monza e le pagelle a La Penna Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è una furia ai microfoni di Sky Sport a fine partita contro l’arbitro La Penna: ai giallorossi manca un penalty nella sfida contro il Monza per ... (Calcionews24.com)

F1 - McLaren aggiorna le papaya rules verso Baku. Stella : “Più supporto a Norris - non vogliamo un’altra Monza” - Non sarebbe il modo in cui la McLaren vuole vincere né in quello in cui Lando vuole vincere“, rivela l’ex ingegnere della Ferrari. È un modo rapido per ricordare ai ragazzi di non esagerare quando lottano l’uno contro l’altro. “Non vogliamo più vedere situazioni come a Monza in cui arriviamo ad ... (Oasport.it)

F1 GP Azerbaijan - Verstappen : “Monza gara dura - vogliamo essere più competitivi” - . Vogliamo sempre essere più competitivi e il team ha lavorato duramente per migliorare i problemi che abbiamo visto con la macchina nelle ultime gare. “Monza è stata una gara dura e la nostra priorità è riportare la nostra forma al livello a cui deve essere. “Sono tornato in fabbrica con il team ... (Sportface.it)