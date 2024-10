Bergomi: «Inter, questione di atteggiamento. Parla un dato! Napoli andrà lontano» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergomi è tornato a Parlare del momento dell’Inter in questa prima parte di stagione. In un’Intervista rilasciata sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, ha espresso la sua opinione sugli errori di disattenzione in difesa e non solo. LE ROTAZIONI – Beppe Bergomi torna sul discorso delle rotazioni in Serie A e la lotta scudetto: «Il campionato potrà vincerlo chi gestirà al meglio le rotazioni, ma pensa che ci sarà una squadra che di rotazioni ne farà poche e andrà lontano. Il Napoli, perché non ha le coppe e perché Antonio Conte è molto bravo, ha dato un’impronta di gioco ben definita. Il Napoli è la squadra che ha più certezze rispetto le altre. Inzaghi è bravo, l’età media dell’Inter è la più alta in Serie A, deve fare delle rotazioni. Per me sta facendo bene, si sta prendendo dei rischi perché cambi molto». Inter-news.it - Bergomi: «Inter, questione di atteggiamento. Parla un dato! Napoli andrà lontano» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è tornato are del momento dell’in questa prima parte di stagione. In un’vista rilasciata sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, ha espresso la sua opinione sugli errori di disattenzione in difesa e non solo. LE ROTAZIONI – Beppetorna sul discorso delle rotazioni in Serie A e la lotta scudetto: «Il campionato potrà vincerlo chi gestirà al meglio le rotazioni, ma pensa che ci sarà una squadra che di rotazioni ne farà poche e. Il, perché non ha le coppe e perché Antonio Conte è molto bravo, haun’impronta di gioco ben definita. Ilè la squadra che ha più certezze rispetto le altre. Inzaghi è bravo, l’età media dell’è la più alta in Serie A, deve fare delle rotazioni. Per me sta facendo bene, si sta prendendo dei rischi perché cambi molto».

Bergomi : "L'Inter vince ma non controlla come lo scorso anno. Frattesi non è Barella" - Bergomi Inter. L'Inter vince ma non convince. Si potrebbe riassumere così il pensiero di gran parte dell'opinione pubblica dopo che l'Inter ha vinto per 3 reti a 2 contro il Torino, che però era... (Ilnerazzurro.it)

Bergomi SICURO : «I difensori dell’Inter sono bravi - ma non saranno MAI al livello di Bremer. Vedo QUESTA difficoltà» - IL MOTIVO DEI TANTI GOL SUBITI – «Col Torino si sono affrontate le due squadre che tentano meno dribbling in Serie A. Le parole di Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, sul confronto tra i difensori nerazzurri e Gleison Bremer della Juventus Beppe Bergomi ha parlato a Sky Calcio Club del ... (Calcionews24.com)

Bergomi : «Inter stanca e non pronta. Un problema in campo» - Qualche problema c’è stato e tutti lo hanno notato, soprattutto durante il primo tempo. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Ha comunque tutto il tempo per riprendersi sia in campionato che in Champions League» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... (Inter-news.it)