Australia, cadetti dell’Aeronautica Italiana in missione (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Ambasciatore Paolo Crudele ha accolto ieri nella Residenza d’Italia a Canberra una delegazione dell’Accademia Aeronautica Italiana, istituto militare di studi superiori per la formazione di giovani cadetti che aspirano a ricoprire il ruolo di Ufficiali nell’Aeronautica Militare. La missione Australiana, spiega una nota dell’ambasciata, ha offerto ai settantacinque allievi, guidati dal Generale di Divisione Aerea, Luigi Casali, un’occasione unica di apprendimento, interscambio e profonda comprensione delle sfide securitarie nell’attuale scenario geopolitico, a cominciare da quelle che interessano da vicino l’Indo-Pacifico. A Melbourne e Sydney i cadetti hanno preso parte a una serie di attività di taglio operativo con dispiegamento di assetti militari e visitato alcune realtà aziendali di rilevanza strategica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Ambasciatore Paolo Crudele ha accolto ieri nella Residenza d’Italia a Canberra una delegazione dell’Accademia Aeronautica, istituto militare di studi superiori per la formazione di giovaniche aspirano a ricoprire il ruolo di Ufficiali nell’Aeronautica Militare. Lana, spiega una nota dell’ambasciata, ha offerto ai settantacinque allievi, guidati dal Generale di Divisione Aerea, Luigi Casali, un’occasione unica di apprendimento, interscambio e profonda comprensione delle sfide securitarie nell’attuale scenario geopolitico, a cominciare da quelle che interessano da vicino l’Indo-Pacifico. A Melbourne e Sydney ihanno preso parte a una serie di attività di taglio operativo con dispiegamento di assetti militari e visitato alcune realtà aziendali di rilevanza strategica.

Olanda, Ambasciata italiana cerca un esperto giuridico - Il Gabinetto del Ministro della Giustizia ha diramato un avviso d’interpello per l’individuazione dell’esperto giuridico presso l’Ambasciata d’Italia a L’Aja. Le dichiarazioni di disponibilità dovrann ... (ildenaro.it)

Australia, cadetti dell’Aeronautica Italiana in missione - L’Ambasciatore Paolo Crudele ha accolto ieri nella Residenza d’Italia a Canberra una delegazione dell’Accademia Aeronautica italiana, istituto militare di studi superiori per la formazione di giovani ... (ildenaro.it)

Scherma: Medaglia d’argento a squadre per Carola Calogiuri al circuito europeo Under-17 - Nella prova del circuito europeo cadetti che si è svolta a Napoli presso il Pala Vesuvio in questo weekend, ottimi risultati per gli atleti della società sche ... (brundisium.net)