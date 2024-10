Aggredisce la moglie e le frantuma le costole fino a farla morire (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bari, 7 ottobre 2024 – Un uomo ha ucciso a mani nude la moglie dopo aver tentato di darle fuoco: è accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia verso l’1.40 di ieri mattina. L’accusa per il 65enne Giuseppe Lacarpia è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La vittima, Maria Arcangela Turturo di 60 anni, prima di morire ha raccontato l’accaduto al personale della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, e a sua figlia, che l’ha raggiunta in ospedale. Sulla base dei gravi indizi emersi, la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, hanno emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile e del locale Commissariato di pubblica sicurezza, nei confronti del marito 65enne con precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio. L’indagato è stato quindi portato nel carcere di Bari. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bari, 7 ottobre 2024 – Un uomo ha ucciso a mani nude ladopo aver tentato di darle fuoco: è accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia verso l’1.40 di ieri mattina. L’accusa per il 65enne Giuseppe Lacarpia è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La vittima, Maria Arcangela Turturo di 60 anni, prima diha raccontato l’accaduto al personale della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, e a sua figlia, che l’ha raggiunta in ospedale. Sulla base dei gravi indizi emersi, la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, hanno emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile e del locale Commissariato di pubblica sicurezza, nei confronti del marito 65enne con precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio. L’indagato è stato quindi portato nel carcere di Bari.

Prato : aggredisce la moglie - ma il figlio chiama la polizia. Arrestato un 39enne - . Gli agenti sono intervenuti nella notte del 27 settembre in un'abitazione di via Roma in seguito a una segnalazione giunta alla sala operativa della questura da parte di un ragazzino che, con tono di voce impaurito e scosso, riferiva all'operatore di un litigio in corso tra i genitori, ... (Firenzepost.it)

Castel San Giorgio - perseguita ed aggredisce l’ex moglie : arrestato - Segui ZON. . Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 28 settembre scorso, a Castel San Giorgio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un ... (Zon.it)

Maltratta e aggredisce la moglie - arrestato 40enne - Tarantini Time QuotidianoSabato notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 40enne del posto, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della figlia minore. . La vicenda sarebbe, in ... (Tarantinitime.it)