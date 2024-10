7 Ottobre, famiglie delle vittime si riuniscono sul luogo del Nova Festival un anno dopo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le famiglie delle persone uccise al Nova Music Festival il 7 Ottobre 2023 si sono riunite nel luogo in cui un anno quasi 400 persone furono assassinate a colpi di arma da fuoco e dove molte altre furono prese in ostaggio. In tante località israeliane si sono svolte veglie e cupe cerimonie a un anno dall’attacco di Hamas, il più letale nella storia del Paese. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lepersone uccise alMusicil 72023 si sono riunite nelin cui unquasi 400 persone furono assassinate a colpi di arma da fuoco e dove molte altre furono prese in ostaggio. In tante località israeliane si sono svolte veglie e cupe cerimonie a undall’attacco di Hamas, il più letale nella storia del Paese. (Lapresse.it)

Lapresse.it - 7 Ottobre, famiglie delle vittime si riuniscono sul luogo del Nova Festival un anno dopo

7 Ottobre, flash-mob delle famiglie degli ostaggi fuori dalla casa di Netanyahu - I partecipanti alla manifestazione sono rimasti fermi in piedi per due minuti al suono di una sirena, replicando un'usanza delle date più solenni del calendario israeliano. . Le famiglie degli ostaggi ancora detenuti a Gaza - circa 100, un terzo dei quali sarebbero morti - si sono riunite fuori ... (Leggi la notizia)

7 Ottobre, le famiglie delle vittime sul luogo del Nova Festival un anno dopo - Le famiglie delle persone uccise al Nova Music Festival il 7 Ottobre 2023 si sono riunite nel luogo in cui un anno quasi 400 persone furono assassinate a colpi di arma da fuoco e dove molte altre furono prese in ostaggio. . In tante località israeliane si sono svolte veglie e cupe cerimonie a un ... (Leggi la notizia)

Guerra in Medio Oriente, oggi l'anniversario del 7 ottobre. Il viaggio nel dolore e il ricordo delle famiglie: «È il giorno dell'atrocità » - L'allarme per le strade, le case che crollano, le continue fughe, ma soprattutto le lacrime di donne, bambini e anziani. Tutto ciò si ripete ciclicamente da un anno, da quel maledetto 7... (Leggi la notizia)