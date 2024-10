WTA Pechino 2024 Coco Gauff domina Karolina Muchova e conquista il titolo

(Di domenica 6 ottobre 2024) La statunitenseildel WTA 1000 di: la numero 4 del tabellone di singolare femminile vince l’ultimo atto dei China Opendi tennis schiantando la ceca, sconfitta con un netto 6-1 6-3 maturato in un’ora ed un quarto di gioco. Nel primo set la statunitense è implacabile, tiene i primi tre turni in battuta a zero e strappa per due volte il servizio all’avversaria, nel secondo game ai vantaggi e nel sesto a zero. Soltanto al momento di chiudere i conti la nordamericana si mostra poco cinica, sciupando due set point sul 40-15. Ai vantaggicancella un break point e poi porta a casa il parziale sul 6-1 in mezz’ora. Nella seconda partitascatta meglio, ed ai vantaggi del secondo game centra il break che le vale il 2-0. (Oasport)