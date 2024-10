Thuram non va in Nazionale? C’è l’esito dell’esame dopo Inter-Torino

(Di domenica 6 ottobre 2024)aver realizzato una tripletta in, è uscito a causa di un problema alla cavigliail fallo commesso da Maripan (poi espulso). Secondo quanto riportato dall’Equipe, è arrivatoe la risposta alla. ALLARME RIENTRATO – Le paure per l’infortunio di Marcussembrano finalmente dissiparsi.aver abbandonato il campo per un problema alla caviglia durante la partita tra, vinta dai nerazzurri per 3-2 grazie anche alla sua splendida tripletta, le ultime notizie riportate dai colleghi francesi dell’Equipe rassicurano sullo stato di salute dell’attaccante francese. Gli esami medici a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni ai legamenti della caviglia, confermando che l’infortunio subito non ha comportato danni seri. (Inter-news)