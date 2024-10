“Tajani scafista, vaf*******”, cori contro il ministro a Pontida: così i giovani della Lega insultano il vicepremier – Video (Di domenica 6 ottobre 2024) Con lo striscione “Ius scholae in vista, Tajani scafista?” e urlando cori, i giovani militanti della Lega, riuniti a Pontida in attesa di Salvini, sono entrati nella tensostruttura che ospita la pre-Pontida, l’anticipo del raduno della Lega organizzato anche quest’anno a Pontida, e che nel pomeriggio è dedicato appunto ai giovani del partito. I militanti hanno urlato cori contro il leader di Forza Italia: “Antonio Tajani vaff******”. Il vicepremier ha presentato a Milano la proposta di legge sullo ius scholae. Dal palco Salvini ha poi “strigliato” i suoi giovani militanti, chiedendo scusa all’alleato di governo. Video Ansa L'articolo “Tajani scafista, vaf*******”, cori contro il ministro a Pontida: così i giovani della Lega insultano il vicepremier – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. (Di domenica 6 ottobre 2024) Con lo striscione “Ius scholae in vista,?” e urlando, imilitanti, riuniti ain attesa di Salvini, sono entrati nella tensostruttura che ospita la pre-, l’anticipo del radunoorganizzato anche quest’anno a, e che nel pomeriggio è dedicato appunto aidel partito. I militanti hanno urlatoil leader di Forza Italia: “Antoniovaff******”. Ilha presentato a Milano la proposta di legge sullo ius scholae. Dal palco Salvini ha poi “strigliato” i suoimilitanti, chiedendo scusa all’alleato di governo.Ansa L'articolo “”,ililproviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano)

