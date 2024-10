Spara in strada al figlio della compagna, arrestato. Ragazzo di 18 anni colpito all'altezza del collo: è in fin di vita (Di domenica 6 ottobre 2024) Un Ragazzo di 18 anni è stato ferito con un colpo di pistola e si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni e pericolo di vita. E' accaduto la notte scorsa a Novate (Di domenica 6 ottobre 2024) Undi 18è stato ferito con un colpo di pistola e si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni e pericolo di. E' accaduto la notte scorsa a Novate (Ilmessaggero)

Ilmessaggero - Spara in strada al figlio della compagna arrestato Ragazzo di 18 anni colpito all' altezza del collo | è in fin di vita

Spara al figlio della compagna dopo una lite in casa: gravissimo un ragazzo di 19 anni - . 30 di sabato notte un giovane di 19 anni è stato ferito con un colpo di pistola esploso, sembra, dal compagno della madre, un 46enne albanese. La Sparatoria Il giovane è stato trasferito in ospedale al Niguarda dove è arrivato. . Spari in strada a Novate Milanese (Milano) dove intorno ... (Today)

Colpi di pistola dopo la lite in casa: gravissimo un ragazzo di 19 anni - . 30 di sabato notte un giovane di 19 anni è stato ferito con un colpo di pistola esploso, sembra, dal compagno della madre, un 46enne albanese. Spari in strada a Novate Milanese (Milano) dove intorno alle 3. La sparatoria Il giovane è stato trasferito in ospedale al Niguarda dove è ... (Today)

Spara al figlio della compagna: grave un ragazzo di 19 anni a Milano - La Sparatoria è avvenuta nella notte a Novate Milanese. L'uomo, un 46enne albanese, ha Sparato al figlio della compagna al culmine di un lite. Il ragazzo è stato raggiunto da un proiettile al collo. (Ilgiornale)

Spara in strada al figlio della compagna, arrestato. Ragazzo di 18 anni colpito all'altezza del collo: è in fin di vita - Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un colpo di pistola e si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni e pericolo di vita. E' accaduto la notte scorsa a ...(ilmattino)

Io Canto Generation, Gerry Scotti debutta con la nuova stagione: il conduttore fa una rivelazione clamorosa - Gerry Scotti torna al timone di Io Canto Generation, dal 9 ottobre su Canale 5, e svela un’anticipazione clamorosa su un progetto collegato al programma canoro. Ecco cosa ha detto.(comingsoon)

Cos'è la progeria, la malattia che ha colpito Sammy Basso morto a 28 anni - La progeria o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una malattia genetica rara che causa l'invecchiamento precoce e quindi la comparsa di tutte le malattie tipiche degli anziani. Le capacità mentali non s ...(affaritaliani)