Siffredi in lacrime fa una confessione sui figli Leonardo e Lorenzo

A pochi giorni dalla sua ospitata in un podcast dove ha parlato del suo erede naturale (Stefano De Martino), Rocco Siffredi oggi è tornato da Silvia Toffanin a Verissimo. L'attore ha raccontato dei suoi nuovi progetti, presto infatti sarà in teatro a raccontare la sua storia e poi ha fatto una confessione sui due figli. Siffredi ha spiegato che in alcune circostante si sente in colpa per le scelte che ha fatto in ambito lavorativo, che sono ricadute anche su Leonardo e Lorenzo. Un'emozionante intervista tra passato e presente: Rocco Siffredi si racconterà a #Verissimo, oggi alle 16.00 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/2BKSWO0iKw — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 6, 2024 Siffredi sui figli: "Loro non l'hanno scelto. Lorenzo ha anche sofferto per amore". "Sono soddisfatto della mia vita, rifarei tutto, ho una famiglia fantastica.

