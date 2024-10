Shaila spiazza su Javier: “Ora come ne esco? Sono attratta da un altro” (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo due settimane di triangolo con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta giovedì scorso si è esposta ed ha scelto il pallavolista: “Io ho fatto la mia scelta e ho scelto Javier. Voglio approfondire la conoscenza con lui adesso“. La conoscenza con Javier però è durata quanto una Gatta in tangenziale, perché ieri notte la gieffina ha confidato a le Non è la Rai che Martinez non le piace: “Non mi piace, zero. Adesso come ne esco? Forse la persona giusta deve ancora trovarmi, io spero che mi trovi. Spero che mi trovi questa persona, perché io ho la voglia di vivere delle belle emozioni e di lasciarmi andare con qualcuno. Sono esigente perché so il valore che ho e quello che merito. Merito uno che non scappi via e che mi dia tanto valore. Voglio uno che sappia restare anche quando le cose si fanno complicate. Javier non mi fa scattare quella roba lì. (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo due settimane di triangolo conMartinez e Lorenzo Spolverato,Gatta giovedì scorso si è esposta ed ha scelto il pallavolista: “Io ho fatto la mia scelta e ho scelto. Voglio approfondire la conoscenza con lui adesso“. La conoscenza conperò è durata quanto una Gatta in tangenziale, perché ieri notte la gieffina ha confidato a le Non è la Rai che Martinez non le piace: “Non mi piace, zero. Adessone? Forse la persona giusta deve ancora trovarmi, io spero che mi trovi. Spero che mi trovi questa persona, perché io ho la voglia di vivere delle belle emozioni e di lasciarmi andare con qualcuno.esigente perché so il valore che ho e quello che merito. Merito uno che non scappi via e che mi dia tanto valore. Voglio uno che sappia restare anche quando le cose si fanno complicate.non mi fa scattare quella roba lì. (Biccy)

