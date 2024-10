Renato Boraso, le prime ammissioni: «Rapporti "privilegiati" con due imprenditori» (Di domenica 6 ottobre 2024) VENEZIA - Nel suo quarto interrogatorio l?ex assessore Renato Boraso ha ammesso un ?rapporto privilegiato? con due imprenditori che avrebbe consentito loro di avere informazioni (Di domenica 6 ottobre 2024) VENEZIA - Nel suo quarto interrogatorio l?ex assessoreha ammesso un ?rapporto privilegiato? con dueche avrebbe consentito loro di avere informazioni (Ilgazzettino)

Renato Boraso, quinto e ultimo interrogatorio: l'ex assessore ha parlato complessivamente per 40 ore - VENEZIA - Ha parlato complessivamente per quasi quaranta ore, fornendo la propria versione sui dodici episodi per i quali è finito sotto accusa e si trova in carcere dallo scorso 16 luglio con... (Ilgazzettino)

Renato Boraso, accusato di corruzione, è pronto per l'interrogatorio: «Smonterò tutte le accuse» - VENEZIA - È annunciato come un interrogatorio principalmente difensivo ma, chi conosce il suo carattere, non esclude che Renato Boraso possa aggiungere anche qualche passaggio in attacco, in... (Ilgazzettino)

Corruzione e tangenti: l'ex assessore Renato Boraso resta in carcere - l'ex assessore alla mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso resta in carcere. Il tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato la richiesta di scarcerazione, con Boraso che dovrà quindi rimanere nel penitenziario di Padova, dove è rinchiuso da metà luglio, quando è scattato... (Today)