Premi, la vincitrice del Malaparte: “Emozionante e straordinario tornare a Capri” - (Adnkronos) – “Sono stata a Capri 10 anni fa in occasione della mia luna di miele e il fatto di tornare qui per ritirare un Premio per il mio lavoro è davvero una cosa straordinaria e doppiamente magica”. Cosi la scrittrice britannica Rachel Cusk dopo aver ricevuto il Premio Malaparte, nella ... (Periodicodaily)

Premi, la vincitrice del Malaparte: "Emozionante e straordinario tornare a Capri" - “Sono stata a Capri 10 anni fa in occasione della mia luna di miele e il fatto di tornare qui per ritirare un premio per il mio lavoro è davvero una cosa straordinaria e doppiamente magica”. Cosi la s ...(adnkronos)

Titolo Premio Malaparte, Buontempo: "Premiato il valore letterario dello sguardo femminile sul mondo di Rachel Cusk" - ll Premio Malaparte, una delle manifestazioni culturali più attese nel panorama letterario italiano, è tornato a Capri riportando sull'isola il ...(stream24.ilsole24ore)