Possiamo fidarci davvero dei nostri smartwatch? Su calorie e sonno gli errori più grossi ecco quali sono i marchi più affidabili

(Di domenica 6 ottobre 2024) Stanno diventando i compagni fedeli di chi vuole avere sempre sotto controllo il proprio stato di salute e monitorare le performance fisiche.devices – wearable – che permettono di monitorare leconsumate, l’attività cardiaca, le ore di, i passi eseguiti durante la giornata, e altro ancora. Una diffusione che pone anche qualche interrogativo. In particolare, sull’tà dei dati che vengono riportati da questi strumenti. Un dubbio che siposti i ricercatori dell’University College Dublin che hanno esaminato le revisioni della letteratura esistente sull’argomento. I risultatiincoraggianti almeno per alcuni. In particolare, i wearable riescono a misurare il battito cardiaco con un margine d’errore del 3% e a stimare correttamente la capacità cardiorespiratoria durante l’esercizio fisico. (Ilfattoquotidiano)