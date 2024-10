Pineto-Gubbio 1-2, i rossoblù tornano alla vittoria (Di domenica 6 ottobre 2024) Pineto, 6 ottobre 2024 – Serviva l’aria marina di Pineto degli Abruzzi per far tornare il Gubbio alla vittoria. I ragazzi di Taurino trovano due gol nella stessa gara per la prima volta in stagione, grazie ad una prestazione di buon livello che ha mostrato diversi miglioramenti nelle situazioni che si erano evidenziate nelle gare precedenti. La partita inizia subito forte: al 2° Tommasini si gira e calcia ma trova un reattivo Tonti, tre minuti dopo ci prova Del Sole dall’altra parte ma Venturi emula il collega avversario. Dopo una fase di stallo l’episodio giusto lo trova il Pineto: al 20° scambio tra Fabrizi e Bruzzaniti, quest’ultimo apre il piatto dai 25 metri e mette la sfera all’angolino battendo Venturi. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Serviva l’aria marina didegli Abruzzi per far tornare il. I ragazzi di Taurino trovano due gol nella stessa gara per la prima volta in stagione, grazie ad una prestazione di buon livello che ha mostrato diversi miglioramenti nelle situazioni che si erano evidenziate nelle gare precedenti. La partita inizia subito forte: al 2° Tommasini si gira e calcia ma trova un reattivo Tonti, tre minuti dopo ci prova Del Sole dall’altra parte ma Venturi emula il collega avversario. Dopo una fase di stallo l’episodio giusto lo trova il: al 20° scambio tra Fabrizi e Bruzzaniti, quest’ultimo apre il piatto dai 25 metri e mette la sfera all’angolino battendo Venturi. (Sport.quotidiano)

