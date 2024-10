MotoGP Bagnaia non si esalta | Mondiale stressante 10 punti sembrano pochi ma non è così

(Di domenica 6 ottobre 2024) Francescovince per la prima volta in carriera a Motegi il Gran Premio del Giappone e continua a recuperare su Jorge Martin nel: adesso è a soli 10di distanza. Ottava vittoria di una stagione sempre più ricca di soddisfazioni per Pecco. Questa l’analisi della gara ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una gara abbastanza complicata, secondo me il passo è stato davvero molto, molto veloce e negli ultimi giri ero andato un po’ in difficoltà in frenata, non riuscivo più a fermarmi bene e ho dovuto cambiare un po’ il modo di staccare e la strategia del freno motore. Tutto sommato poi alla fine sono riuscito a riaprire un po’ il gap nell’ultimo giro e poi mi sono tranquillizzato”. (Oasport)