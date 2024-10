Marciapiedi senza barriere. Via ai lavori (Di domenica 6 ottobre 2024) lavori in corso nel comune di Seveso, i residenti delle vie interessate alla riqualificazione dovranno pazientare sino a fine mese. Domani mattina cominceranno i lavori per il rifacimento dei Marciapiedi su ambedue i lati di via Cristoforo Colombo nel tratto incluso tra via Borghetto e via Amerigo Vespucci. Le opere di restyling verranno realizzate dalle 7 alle 18. I lavori dovrebbero ultimarsi indicativamente mercoledì 30 ottobre. Come accade durante queste situazioni si segnalano possibili disagi alla viabilità vista l’esigenza di governare il traffico, su quella strada generalmente intenso, con un senso unico alternato tramite semafori e per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori al lavoro. Si tratta di un intervento nell’ambito del programma “Manutenzione straordinaria strade e abbattimento barriere architettoniche Marciapiedi“. (Di domenica 6 ottobre 2024)in corso nel comune di Seveso, i residenti delle vie interessate alla riqualificazione dovranno pazientare sino a fine mese. Domani mattina cominceranno iper il rifacimento deisu ambedue i lati di via Cristoforo Colombo nel tratto incluso tra via Borghetto e via Amerigo Vespucci. Le opere di restyling verranno realizzate dalle 7 alle 18. Idovrebbero ultimarsi indicativamente mercoledì 30 ottobre. Come accade durante queste situazioni si segnalano possibili disagi alla viabilità vista l’esigenza di governare il traffico, su quella strada generalmente intenso, con un senso unico alternato tramite semafori e per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori al lavoro. Si tratta di un intervento nell’ambito del programma “Manutenzione straordinaria strade e abbattimentoarchitettoniche“. (Ilgiorno)

