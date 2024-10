Manovra 2025, patrimoniale fuori dagli obiettivi del governo: parola del ministro Ciriani (Di domenica 6 ottobre 2024) No alla patrimoniale e basta ai soldi ”gettati dalla finestra”. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, parla della Manovra 2025 e cerca di raddrizzare la barra dopo le recenti polemiche che hanno infiammato la maggioranza. Ciriani ha parlato ai microfoni de Il Caffè della domenica, condotto da Maria Latella su Radio 24, intervenendo dopo le recenti dichiarazioni del responsabile dell’Economia Giancarlo Giorgetti che avena evocato “sacrifici” per tutti. “Non sarà una Manovra lacrime e sangue”, ha invece rassicurato il ministro. “L’espressione sacrifici per tutti” usata da Giorgetti ”significa semplicemente che un’epoca dei soldi usati allegramente, gettati della finestra, si è chiusa definitivamente”. (Di domenica 6 ottobre 2024) No allae basta ai soldi ”gettati dalla finestra”. Lucaper i Rapporti con il Parlamento, parla dellae cerca di raddrizzare la barra dopo le recenti polemiche che hanno infiammato la maggioranza.ha parlato ai microfoni de Il Caffè della domenica, condotto da Maria Latella su Radio 24, intervenendo dopo le recenti dichiarazioni del responsabile dell’Economia Giancarlo Giorgetti che avena evocato “sacrifici” per tutti. “Non sarà unalacrime e sangue”, ha invece rassicurato il. “L’espressione sacrifici per tutti” usata da Giorgetti ”significa semplicemente che un’epoca dei soldi usati allegramente, gettati della finestra, si è chiusa definitivamente”. (Quifinanza)

