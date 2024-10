M O raid israeliani su Beirut | presi di mira i depositi di armi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ott. (askanews) – L’esercito israeliano ha confermato di aver “condotto una serie di attacchiti” nell’area della capitale libanesedurante la notte, affermando di aver preso di“idi” e altre parti dell’infrastruttura di Hezbollah. Secondo l’agenzia di protezione civile di Gaza, ha ucciso 21 persone un attacco israeliano contro una moschea – che Hamas stava utilizzando come centro di comando e controllo secondo le Idf. Il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane ha emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi quartieri in vista di quelli che, a suo dire, sarebbero attacchi contro obiettivi appartenenti al gruppo militante sostenuto dall’Iran. (Ildenaro)