L'ottobrata su Bari e provincia continua: sole e temperature miti anche nella prossima settimana (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarà una settimana all'insegna del bel tempo, su Bari e provincia, secondo le previsioni degli esperti di 3bMeteo.com, con qualche eccezione temporanea. Domani, lunedì 7 ottobre, proseguirà la tendenza che vede sole e temperature gradevoli con massime di 22°. Questo valore crescerà fino a 27-28

Domenica al Museo, i luoghi visitabili a Bari e provincia ad ingresso gratuito - Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione. Il 6 ottobre si rinnova l’appuntamento con #DomenicalMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima Domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici ... (Baritoday)

Beni e paesaggi preziosi da scoprire con le Giornate Fai d'autunno 2024: i luoghi visitabili nella provincia di Bari - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Da Nord a Sud della... (Baritoday)

Offerte di lavoro a Bari e provincia, oltre 800 figure ricercate dalle imprese del territorio: gli annunci nel report Arpal - Sono 348, per un totale di oltre 800 figure ricercate, gli annunci di lavoro nell'ultima edizione del report Arpal che raccoglie le Offerte di lavoro pubblicate dai centri per l'impiego di Bari e provincia, attive sul portale regionale 'lavoro per Te'. Costruzioni, Impianti, Immobiliare, e... (Baritoday)