L’ex calciatore: “Leao è irritante, faccia altro. E il Milan lo deve vendere” (Di domenica 6 ottobre 2024) L'ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, in base alle sue ultime prestazioni (Di domenica 6 ottobre 2024) L'exha rilasciato alcune dichiarazioni su Rafael, attaccante esterno del, in base alle sue ultime prestazioni (Pianetamilan)

Pianetamilan - L’ex calciatore | Leao è irritante faccia altro E il Milan lo deve vendere

Milan, l’ex calciatore: “Leao una disgrazia. È sembrato in coma farmacologico” - L'ex calciatore ha attaccato duramente Rafael Leao dopo la prestazione del portoghese in Milan-Liverpool: parole che fanno discutere. (Pianetamilan)

Milan, Leao RISPONDE a Di Canio: l’INCREDIBILE reazione del calciatore dopo le CRITICHE - Il portoghese ha replicato le accuse dell’ex calciatore dagli studi di Sky Calcio Club attraverso una foto emblematica e storica di Di Canio sul suo profilo X. Sui social si è già […]. Rafa Leao, attaccante del Milan, è intervenuto sui social per RISPONDEre alle aspre CRITICHE di Paolo Di Canio ... (Calcionews24)

Milan, Leao contro Di Canio. Pubblica una foto dell'ex calciatore che fa il saluto romano e il commento: "..." - Ancora benzina sul fuoco. L`attaccante del Milan Rafael Leao non ha fatto attendere la sua risposta a Paolo Di Canio. L`ex calciatore rossonero,... (Calciomercato)

Roma, Zalewski torna tra i convocati: le strade per il rinnovo - Visualizzazioni: 1 Si rivede dopo poco più di un mese Nicola Zalweski nei convocati. Quali sono le strade per far tornare il sorriso con la Roma? Nicola Zalewski torna tra i convocati dopo poco più di ...(calciostyle)

“Leao va lasciato libero”: che difesa per Rafa, tifosi spiazzati - Rafa Leao è sempre al centro delle discussioni di tifosi e addetti ai lavori, tra critiche e elogi dopo ogni sua mossa. Leao è sempre argomento di ...(spaziomilan)

Milan, qualcosa si è spezzato: Leao può partire in estate | Chelsea e Psg alla finestra - Visualizzazioni: 6 Milan, qui di seguito andremo a capire meglio la situazione dell’esterno portoghese. Per lui c’è odore di trasferimento. Non è una questione economica, Rafael Leao potrebbe realment ...(calciostyle)