L’amore malato diventa stalking Minacce e ritorsioni alla ex quarantenne finisce in carcere

(Di domenica 6 ottobre 2024) Le persecuzioni nei confronti della ex compagna andavano avanti da tempo, ma ora l’uomo è stato rintracciato e fermato. I Carabinieri della stazione di Angera hanno arrestato uncolpito da un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare inemessa dal Gip del Tribunale di Varese. Si tratta dell’ennesima vicenda da "codice rosso", che vede come protagonista questa volta un uomo residente in Brianza. Una storia che si sviluppa seguendo un copione ormai tristemente noto: una relazione sentimentale che dopo il primo idillio vede affiorare la gelosia, a cui seguono prima lee poi le violenze fisiche e psicologiche. (Ilgiorno)