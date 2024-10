La Promessa anticipazioni 6 ottobre: Manuel continua a corteggiare Jana, Curro chiede l’aiuto di un medico (Di domenica 6 ottobre 2024) anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4 la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 6 ottbre su Rete 4 alle 15:30 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Simona sente la mancanza di Candela nonostante l'aiuto di Vera . La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa: Petra regala una mantella a Teresa per il matrimonio Simona, nonostante l'aiuto di Vera in cucina, continua a sentirsi sola e afflitta. (Di domenica 6 ottobre 2024)di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4 la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda domenica 6 ottbre su Rete 4 alle 15:30 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Simona sente la mancanza di Candela nonostante l'aiuto di Vera . La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione diExpósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La: Petra regala una mantella a Teresa per il matrimonio Simona, nonostante l'aiuto di Vera in cucina,a sentirsi sola e afflitta. (Movieplayer)

La promessa anticipazioni dal 7 al 13 ottobre: Curro in fin di vita - Lorenzo si consulterà con i medici e deciderà di affidare Curro alle cure di Abel, accogliendo il suo suggerimento di non trasportarlo in ospedale. Intenta a trovare i dischi giusti, la ragazza confesserà a Catalina di essere seriamente innamorata di Curro. Martina è preoccupata per le condizioni ... (Velvetmag)

Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Manuel E Jana Si Sposano! - Manuel riferisce a Jana la bella notizia, spiegando alla Exposito che il prete ha accettato di sposarli in un eremo poco fuori Lujan, in una cerimonia senza invitati. Il ragazzo infatti decide di arruolarsi e di andare in guerra, allo scopo di proteggere Curro che ha deciso di intraprendere questa ... (Uominiedonnenews)

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina ha un nuovo amore dopo Pelayo ma non riesce a dimenticare il Conte - La marchesina non riuscirà però a togliersi dalla mentre il Conte, per cui ha provato un forte sentimento. . Vediamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Catalina, dopo la fine del suo rapporto con ... (Comingsoon)