La Galleria Palazzo Marino e il Sacrario | 15 milioni di euro per preservare i monumenti di Milano

(Di domenica 6 ottobre 2024)– La Giunta comunale ha approvato nella sua ultima seduta una serie di interventi su edifici e complessi storici del Comune, per un valore di 15,8di. Il pacchetto di provvedimenti è stato proposto dall’assessore Emmanuel Conte, dal luglio scorso titolare anche della delega alla pianificazione ed attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche. Le opere di manutenzione, in parte straordinaria, riguardano laVittorio Emanuele per 5di, alcuni edifici con funzioni istituzionali, a partire da, per altri 5di, ildei Caduti di Guerra in piazza Sant’Ambrogio, per 800mila, alcuni stabili utilizzati per scopi sociali e assistenziali per 3di, interventi antincendio e per la sicurezza dei luoghi di lavoro dei dipendenti comunali per altri 2di