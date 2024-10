Israele e la caccia ai nemici | L’erede di Nasrallah è morto L’ultimo obiettivo è il capo di Hamas

(Di domenica 6 ottobre 2024) In ebraico la chiamano, con una certa eleganza, sikul memukad, vale a dire "prevenzione mirata". Ma, diciamolo, effettuati in guerra e pure in tempo di pace, vuoi con droni, missili, bombe che con cecchini, le eliminazioni die comandanti di milizie terroristiche sono a tutti gli effetti omicidi mirati. E il Mossad, specie quello guidato da un duro come Meir Dagan, ne fu largo e spietato utilizzatore, come del resto lo Shin Bet e, con le bombe di precisione, l’Idf. Di questi tempi ne sanno qualcosae Hezbollah. La milizia libanese ha avuto gli ultimi due capi uccisi da(Abbas al-Musawi nel 1992, Hassanlo scorso 27 settembre), a riprova che il ricambio generazionale tra i suoilo fa mandandoli sottoterra. (Quotidiano)