Israele attacco con coltello a Be’er Sheva | Uccisa una donna e ferite altre 10 persone Morto il responsabile

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ha provocato une dieci feriti l’conavvenuto nel pomeriggio di domenica alla stazione centrale degli autobus di, in, dove un uomo ha colpito i passanti con un’arma bianca, mentre è in fase di verifica l’utilizzo anche di un’arma da fuoco. Una persona è morta a causa delleriportate, mentre la polizia sta ancora indagando per stabilire movente e dinamica dell’agguato. Intanto ilè stato ucciso dagli agenti israeliani, ha riferito il servizio ambulanze Magen David Adom. La vittima è unadi 25 anni, morta per leriportate. Tra le, trasportate all’ospedale di Soroka, ci sono unasui vent’anni in condizioni da moderate a gravi e quattro uomini sui vent’anni in condizioni moderate, tutti conda arma da fuoco. (Ilfattoquotidiano)