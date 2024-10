Incendio in un condominio, 5 intossicati (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 - Attimi di paura ieri sera per un Incendio divampato in un condominio a Castel San Pietro. L'allarme è scattato intorno alle 21, cinque persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state portata in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un contatore elettrico. Scattato l'allarme sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri, i vigili urbani e il personale sanitario del 118 che ha accompagnato le cinque persone in ospedale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 - Attimi di paura ieri sera per undivampato in una Castel San Pietro. L'allarme è scattato intorno alle 21, cinque persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state portata in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un contatore elettrico. Scattato l'allarme sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri, i vigili urbani e il personale sanitario del 118 che ha accompagnato le cinque persone in ospedale. (Ilrestodelcarlino)

